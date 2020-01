தேசிய செய்திகள்

யோகாவை மக்களிடம் சிறப்பாக கொண்டு சேர்த்ததற்காக ஹலோ எப்.எம்.க்கு மத்திய அரசு விருது + "||" + For making yoga better for people Federal Government Award to Hello FM; The Union Minister presented the film to director P.Adhavan Adityan at the Delhi function

யோகாவை மக்களிடம் சிறப்பாக கொண்டு சேர்த்ததற்காக ஹலோ எப்.எம்.க்கு மத்திய அரசு விருது