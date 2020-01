தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிரான அனைத்து வழக்குகளையும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு மாற்றக்கோரி மத்திய அரசு மனு; நாளை விசாரணை + "||" + Central government petition to transfer all cases against the Citizenship Amendment to the Supreme Court; Investigation tomorrow

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிரான அனைத்து வழக்குகளையும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு மாற்றக்கோரி மத்திய அரசு மனு; நாளை விசாரணை