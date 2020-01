தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் கட்டுப்பாடுகள் பற்றிய சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு, வரலாற்று சிறப்புமிக்கது: குலாம்நபி ஆசாத் கருத்து + "||" + Supreme Court order on restrictions in Kashmir is historically significant: Ghulam Nabi Azad Opinion

காஷ்மீரில் கட்டுப்பாடுகள் பற்றிய சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு, வரலாற்று சிறப்புமிக்கது: குலாம்நபி ஆசாத் கருத்து