தேசிய செய்திகள்

மத்திய தொகுப்பில் இருந்து முழுமையாக மின்சாரம் வழங்க வேண்டும்: மத்திய மந்திரியிடம், அமைச்சர் பி.தங்கமணி கோரிக்கை + "||" + Power supply from the central set: Minister P Thangamani requests the Union Minister

மத்திய தொகுப்பில் இருந்து முழுமையாக மின்சாரம் வழங்க வேண்டும்: மத்திய மந்திரியிடம், அமைச்சர் பி.தங்கமணி கோரிக்கை