தேசிய செய்திகள்

கருணை மனு பரிசீலனையில் இருப்பதால் நிர்பயா வழக்கு குற்றவாளிகளை தூக்கில் போடுவது தள்ளிப்போகிறது + "||" + As the mercy petition is under consideration, The Nirbhaya case pushes criminals hanging sentence is postponed

கருணை மனு பரிசீலனையில் இருப்பதால் நிர்பயா வழக்கு குற்றவாளிகளை தூக்கில் போடுவது தள்ளிப்போகிறது