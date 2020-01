தேசிய செய்திகள்

பெங்களூருவில் மேலும் 2 பயங்கரவாதிகள் கைது: தமிழக சப்-இன்ஸ்பெக்டர் கொலையில் தொடர்பா? போலீஸ் விசாரணை + "||" + 2 more terrorists arrested in Bangalore: Sub-Inspector of Tamil Nadu involved in the murder? Police are investigating

பெங்களூருவில் மேலும் 2 பயங்கரவாதிகள் கைது: தமிழக சப்-இன்ஸ்பெக்டர் கொலையில் தொடர்பா? போலீஸ் விசாரணை