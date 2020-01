தேசிய செய்திகள்

மங்களூரு விமான நிலையத்தில் 3 வெடிகுண்டுகள் சிக்கின: தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரணை + "||" + 3 bombs at Mangalore airport: Set up and investigate the Special Forces

மங்களூரு விமான நிலையத்தில் 3 வெடிகுண்டுகள் சிக்கின: தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரணை