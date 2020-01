தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் முதன்முறையாக விவசாய நில குத்தகை கொள்கை; உத்தரகாண்டில் அறிமுகம் + "||" + Uttarakhand has become the first state to implement agricultural land leasing policy

இந்தியாவில் முதன்முறையாக விவசாய நில குத்தகை கொள்கை; உத்தரகாண்டில் அறிமுகம்