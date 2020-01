தேசிய செய்திகள்

3 தலைநகர் அமைக்க எதிர்ப்பு: ஆந்திராவில் தொடரும் போராட்டம் + "||" + Protest to set up capital: Continued struggle in Andhra Pradesh

3 தலைநகர் அமைக்க எதிர்ப்பு: ஆந்திராவில் தொடரும் போராட்டம்