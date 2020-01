தேசிய செய்திகள்

மக்கள்தொகை தகவல்கள் ரகசியமாக பாதுகாக்கப்படும் - மத்திய அரசு உறுதி + "||" + Demographic information will be kept confidential - Federal Government confirmed

மக்கள்தொகை தகவல்கள் ரகசியமாக பாதுகாக்கப்படும் - மத்திய அரசு உறுதி