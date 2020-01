தேசிய செய்திகள்

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சொத்து மதிப்பு ரூ.1 கோடி உயர்வு + "||" + Arvind Kejriwal's assets have risen by Rs 1 crore in the last five years

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சொத்து மதிப்பு ரூ.1 கோடி உயர்வு