தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் போலீஸ் நிலையத்தில் இருந்து துப்பாக்கிகளை கடத்திய சப்-இன்ஸ்பெக்டர் கைது + "||" + Sub-inspector arrested for transporting firearms from police station in West Bengal

மேற்கு வங்காளத்தில் போலீஸ் நிலையத்தில் இருந்து துப்பாக்கிகளை கடத்திய சப்-இன்ஸ்பெக்டர் கைது