தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க மறுப்பு: அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்ற சுப்ரீம் கோர்ட்டு பரிசீலனை + "||" + Refusal to issue an interim injunction to the Citizenship Amendment Act: Supreme Court review of conversion to constitutional session

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க மறுப்பு: அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்ற சுப்ரீம் கோர்ட்டு பரிசீலனை