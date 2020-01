தேசிய செய்திகள்

நிர்பயா வழக்கில் தூக்கு கயிற்றை எதிர்நோக்கி இருக்கும் கொலை குற்றவாளிகளின் கடைசி ஆசை என்ன? பதிலுக்காக காத்திருக்கும் அதிகாரிகள் + "||" + Nirbhaya case What is the last wish of the guilty of murder Officers awaiting response

நிர்பயா வழக்கில் தூக்கு கயிற்றை எதிர்நோக்கி இருக்கும் கொலை குற்றவாளிகளின் கடைசி ஆசை என்ன? பதிலுக்காக காத்திருக்கும் அதிகாரிகள்