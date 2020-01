தேசிய செய்திகள்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தேவை இல்லை - மத்திய மந்திரி பிரகா‌‌ஷ் ஜவடேகர் திட்டவட்டம் + "||" + The hydrocarbon project does not require environmental clearance - Union Minister Prakash Javadekar's plan

