டெல்லி சட்டசபை தேர்தல் : அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு கமல்ஹாசன் ஆதரவு

புதுடெல்லி,

டெல்லியில் வரும் பிப்ரவரி 8 ஆம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் காங்கிரஸ், பாஜக, ஆளும் அரசான ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட கட்சிகள் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சி சார்பாக டெல்லியின் தற்போதைய முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் போட்டியிடுகிறார்.

இந்நிலையில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவரும் நடிகருமான கமல்ஹாசன், தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பேசிய வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில் அவர் கூறியுள்ளதாவது;-

“கெஜ்ரிவாலை தலைவராக பின் தொடராதீர்கள். அவரை அப்படியே உள்வாங்கி கொள்ளுங்கள். எனது தோளோடு தோள் நிற்கும் சகோதரர் கெஜ்ரிவாலுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள்” என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

இதற்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் கெஜ்ரிவால் தனது டுவிட்டர் பதிலில் கூறியிருப்பதாவது, “நன்றி கமல் அவர்களே, டெல்லி முதல்வராக இருந்த ஐந்தாண்டு அனுபவத்தில் உணர்ந்தது என்னவென்றால் நமது நாட்டு மக்களை வேண்டும் என்றே கல்வி அறிவில்லாதவர்களாகவும், வறுமையானவர்களாகவும் கடந்த 70 ஆண்டுகளாக வைத்துள்ளனர். அரசிடம் பணம் இல்லை என்பது பொய்யான கருத்து. ஆட்சியாளர்களுக்கு நல்ல நோக்கம் வேண்டும்” என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

What a proclamation by an achiever called @ArvindKejriwal . This seemingly astounding feat is imitable, if one has the moral and ethical strength. Do not just follow this leader, emulate him. (1/2) pic.twitter.com/pkYQ9EkccY

This is not an advice. This is a challenge. Take it, I have. He is a leader, so are you, so am I.



I salute my brother in arms. DELHI DOOR NAHIN...(2/2)