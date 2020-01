தேசிய செய்திகள்

தூய்மையான எரிபொருளுக்கு மாறுவதால் ஏப்ரல் முதல் பெட்ரோல், டீசல் விலை ஒரு ரூபாய் வரை உயரும் + "||" + Switching to cleaner fuel is likely to increase the price of petrol and diesel by one rupee from April

