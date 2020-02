தேசிய செய்திகள்

ஆழ்துளை கிணறுகளில் குழந்தைகள் பலியாவது தொடர்பான வழக்கு: மத்திய, மாநில அரசுகள் பதில் அளிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Case of death of children in deep wells: Supreme Court directs Central and State Governments to reply

ஆழ்துளை கிணறுகளில் குழந்தைகள் பலியாவது தொடர்பான வழக்கு: மத்திய, மாநில அரசுகள் பதில் அளிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு