தேசிய செய்திகள்

திட்ட அறிக்கை தயாரித்தவுடன் கோதாவரி-காவிரி இணைப்பு பணிகள் தொடங்கும் - அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்விக்கு மத்திய மந்திரி பதில் + "||" + Once the project report is prepared The Godavari-Cauvery connection works will begin Union Minister's answer to Anbumani Ramadas question

திட்ட அறிக்கை தயாரித்தவுடன் கோதாவரி-காவிரி இணைப்பு பணிகள் தொடங்கும் - அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்விக்கு மத்திய மந்திரி பதில்