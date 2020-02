தேசிய செய்திகள்

நாம் ஜனநாயக நாட்டில்தான் வாழ்கிறோமா? - பிரியங்கா காந்தி கேள்வி + "||" + ‘Are we still a democracy?’ asks Priyanka Gandhi as J&K leaders remain in detention after 6 months

நாம் ஜனநாயக நாட்டில்தான் வாழ்கிறோமா? - பிரியங்கா காந்தி கேள்வி