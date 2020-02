தேசிய செய்திகள்

பணமதிப்பிழப்பு உள்ளிட்ட 3 தவறுகளால் பொருளாதாரம் அந்தரத்தில் தொங்குகிறது - ப.சிதம்பரம் கருத்து + "||" + The economy is hanging on by three mistakes, including deflation - Comment by P. Chidambaram

பணமதிப்பிழப்பு உள்ளிட்ட 3 தவறுகளால் பொருளாதாரம் அந்தரத்தில் தொங்குகிறது - ப.சிதம்பரம் கருத்து