தேசிய செய்திகள்

அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுவதற்கு மத்திய அரசு ரூ.1 நன்கொடை அறக்கட்டளையில் ஒப்படைப்பு + "||" + In Ayodhya The federal government to build a Ram temple donated Rs 1

அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுவதற்கு மத்திய அரசு ரூ.1 நன்கொடை அறக்கட்டளையில் ஒப்படைப்பு