தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டை அமல்படுத்தமாட்டோம் முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் மீண்டும் உறுதி + "||" + We will not implement the national population registry First-minister Pinarayi Vijayan confirmed

கேரளாவில் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டை அமல்படுத்தமாட்டோம் முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் மீண்டும் உறுதி