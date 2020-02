தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி அருகேமசூதி கட்ட ஒதுக்கிய இடத்துக்கு முஸ்லிம் மனுதாரர்கள் அதிருப்தி + "||" + Muslim petitioners are dissatisfied with the space allocated for the mosque

அயோத்தி அருகேமசூதி கட்ட ஒதுக்கிய இடத்துக்கு முஸ்லிம் மனுதாரர்கள் அதிருப்தி