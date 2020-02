தேசிய செய்திகள்

இந்தியா-இலங்கை மீனவர்கள் பிரச்சினைக்கு தீர்வுகாண மேலாண்மை ஆணையம் இலங்கை மந்திரி சிறப்பு பேட்டி + "||" + India-Sri Lanka Fishermen to solve the problem Special interview with the Sri Lankan minister

இந்தியா-இலங்கை மீனவர்கள் பிரச்சினைக்கு தீர்வுகாண மேலாண்மை ஆணையம் இலங்கை மந்திரி சிறப்பு பேட்டி