தேசிய செய்திகள்

சபரிமலையில் பெண்களை அனுமதிப்பது உள்ளிட்ட அனைத்து மத விவகாரங்களையும் 9 நீதிபதிகள் அமர்வு விசாரிக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The 9 Judges Session will investigate all religious matters

சபரிமலையில் பெண்களை அனுமதிப்பது உள்ளிட்ட அனைத்து மத விவகாரங்களையும் 9 நீதிபதிகள் அமர்வு விசாரிக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு