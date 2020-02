தேசிய செய்திகள்

பள்ளிக்கூட வேன் தீப்பிடித்து எரிந்தது; 4 மாணவர்கள் உடல் கருகி சாவு + "||" + The school van was set on fire; 4 students die physically

பள்ளிக்கூட வேன் தீப்பிடித்து எரிந்தது; 4 மாணவர்கள் உடல் கருகி சாவு