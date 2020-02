தேசிய செய்திகள்

இடஒதுக்கீடு முறையை அரசியல் சட்டத்தின் 9-வது அட்டவணையில் சேர்க்க வேண்டும் மாயாவதி வலியுறுத்தல் + "||" + Of political law To be added to the 9th table Mayawati insists

இடஒதுக்கீடு முறையை அரசியல் சட்டத்தின் 9-வது அட்டவணையில் சேர்க்க வேண்டும் மாயாவதி வலியுறுத்தல்