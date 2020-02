தேசிய செய்திகள்

எத்தனை அழுத்தங்கள் வந்தாலும் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை வாபஸ் பெறப்போவதில்லை பிரதமர் மோடி பரபரப்பு பேச்சு + "||" + The Citizenship Amendment Act is not going to be revoked Prime Minister Modi sensational speech

எத்தனை அழுத்தங்கள் வந்தாலும் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை வாபஸ் பெறப்போவதில்லை பிரதமர் மோடி பரபரப்பு பேச்சு