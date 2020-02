தேசிய செய்திகள்

மக்களுக்கு விரைவாக நீதி கிடைப்பதற்கு ஆங்கிலேயர் கால சட்டங்களில் திருத்தம் தேவை - முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே பேச்சு + "||" + To get justice quickly for the people English law needs amendments First-Minister Uttav Thackeray talks

மக்களுக்கு விரைவாக நீதி கிடைப்பதற்கு ஆங்கிலேயர் கால சட்டங்களில் திருத்தம் தேவை - முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே பேச்சு