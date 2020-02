தேசிய செய்திகள்

சத்தீஷ்காரில் நக்சலைட்டுகளுடன் சண்டை; கமாண்டோ படை வீரர் பலி + "||" + One CoBRA personnel lost his life in the encounter with naxals in Chhattisgarh

சத்தீஷ்காரில் நக்சலைட்டுகளுடன் சண்டை; கமாண்டோ படை வீரர் பலி