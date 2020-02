தேசிய செய்திகள்

டெல்லி திகார் சிறையில் நிர்பயா கொலை குற்றவாளி சுவரில் தலையை முட்டிக் கொண்டு காயம் மனநல சிகிச்சை அளிக்க கோர்ட்டில் வக்கீல் கோரிக்கை + "||" + Nirbhaya Murder Perpetrator injured by knocking his head against the wall

