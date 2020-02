தேசிய செய்திகள்

ராமர் கோவில் கட்டுமான பணிகளை அமைதியாக நடத்த வேண்டும் - பிரதமர் மோடி அறிவுரை + "||" + The construction of the Rama Temple is to be conducted peacefully - PM Modi advised

ராமர் கோவில் கட்டுமான பணிகளை அமைதியாக நடத்த வேண்டும் - பிரதமர் மோடி அறிவுரை