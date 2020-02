தேசிய செய்திகள்

‘டிரம்ப்’ கிராமத்தில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு - அமெரிக்க ஜனாதிபதிக்கு அழைப்பு + "||" + Water shortage in Trump's village - call for US president

‘டிரம்ப்’ கிராமத்தில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு - அமெரிக்க ஜனாதிபதிக்கு அழைப்பு