தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் பள்ளத்தாக்கிற்குள் பாய்ந்த கார்; 9 பேர் பலி + "||" + JK: 9 persons dead and 5 injured after a car fell into a deep gorge

காஷ்மீரில் பள்ளத்தாக்கிற்குள் பாய்ந்த கார்; 9 பேர் பலி