தேசிய செய்திகள்

ரூ.8 லட்சம் கோடி கடன்களை பா.ஜனதா அரசு தள்ளுபடி செய்திருக்கிறது - காங்கிரஸ் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு + "||" + The BJP government has waived off Rs 8 lakh crore in loans - Congress's public indictment

ரூ.8 லட்சம் கோடி கடன்களை பா.ஜனதா அரசு தள்ளுபடி செய்திருக்கிறது - காங்கிரஸ் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு