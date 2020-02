தேசிய செய்திகள்

பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வது குறித்து பல்வேறு துறை அதிகாரிகளுடன் எடியூரப்பா ஆலோசனை + "||" + Regarding budget filing With various department officials Yeddyurappa advice

பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வது குறித்து பல்வேறு துறை அதிகாரிகளுடன் எடியூரப்பா ஆலோசனை