தேசிய செய்திகள்

‘சாதனைகள் படைக்க ஊனமும், வயதும் தடையல்ல’ - ‘மன் கி பாத்’ நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + Disability and age do not hinder achievement - Prime Minister Modi talks at Man Ki Baat

‘சாதனைகள் படைக்க ஊனமும், வயதும் தடையல்ல’ - ‘மன் கி பாத்’ நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு