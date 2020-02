தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் ஒரே மாதத்தில் 25 பயங்கரவாதிகள் கொலை; 250 பயங்கரவாதிகள் செயல்பாட்டில் இருப்பதாக போலீஸ் டி.ஜி.பி. தகவல் + "||" + 25 terrorists killed in a single month in Kashmir Police DGP said 250 terrorists were in operation. Information

காஷ்மீரில் ஒரே மாதத்தில் 25 பயங்கரவாதிகள் கொலை; 250 பயங்கரவாதிகள் செயல்பாட்டில் இருப்பதாக போலீஸ் டி.ஜி.பி. தகவல்