தேசிய செய்திகள்

பார்வையாளர்கள் புத்தகத்தில் கருத்து: காந்தியை பற்றி டிரம்ப் குறிப்பிடாததால் சர்ச்சை + "||" + Viewers comment on the book: Controversy over Trump's lack of mention of Gandhi

பார்வையாளர்கள் புத்தகத்தில் கருத்து: காந்தியை பற்றி டிரம்ப் குறிப்பிடாததால் சர்ச்சை