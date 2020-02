தேசிய செய்திகள்

காற்று மாசு அதிகம் உள்ள உலகின் மோசமான நகரங்கள் பட்டியலில் டெல்லிக்கு 5-வது இடம் + "||" + Delhi ranks 5th in the list of worst cities in the world for air pollution

