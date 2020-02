தேசிய செய்திகள்

2,000 ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு பதிலாக ஏ.டி.எம்.களில் அதிக 500 ரூபாய் நோட்டுகள் - வங்கிகள் நடவடிக்கை + "||" + ATMs have a maximum of 500 rupees in exchange for 2,000 rupees - Banks action

2,000 ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு பதிலாக ஏ.டி.எம்.களில் அதிக 500 ரூபாய் நோட்டுகள் - வங்கிகள் நடவடிக்கை