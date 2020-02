தேசிய செய்திகள்

வீர சாவர்க்கருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்காதது ஏன்? சிவசேனா கேள்வி + "||" + Why not award Bharat Ratna to Veer Savarkar? Shiv Sena question

வீர சாவர்க்கருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்காதது ஏன்? சிவசேனா கேள்வி