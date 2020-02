தேசிய செய்திகள்

நதிகள் இணைக்கும் திட்டம்: அரசுக்கு ரூ. 60,000 கோடி நிதி தேவைப்படுகிறது - நிதின் கட்காரி + "||" + Govt looking for funding for Rs 60,000 crore river linking project: Nitin Gadkari

நதிகள் இணைக்கும் திட்டம்: அரசுக்கு ரூ. 60,000 கோடி நிதி தேவைப்படுகிறது - நிதின் கட்காரி