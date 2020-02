தேசிய செய்திகள்

டெல்லி வன்முறையில் பலியான போலீசார் குடும்பங்களுக்கு ஒரு மாத ஊதியத்தை வழங்கும் பா.ஜ.க. எம்.பி. + "||" + BJP MP to give 1-month salary to families of Delhi police, IB personnel killed in Delhi violence

