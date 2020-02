தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசுக்கு மேலும் ரூ.8,004 கோடியை ஏர்டெல் நிறுவனம் செலுத்தியது + "||" + Airtel also paid Rs 8,004 crore to the federal government

