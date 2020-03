தேசிய செய்திகள்

விவசாய பொருட்களை சந்தைப்படுத்த மாநில அரசுகளுக்கு உதவி: டி.ஆர்.பாலு எம்.பி. கேள்விக்கு மத்திய மந்திரி பதில் + "||" + State Governments Support Agricultural Markets: TR Balu MP The Union Minister's answer to the question

விவசாய பொருட்களை சந்தைப்படுத்த மாநில அரசுகளுக்கு உதவி: டி.ஆர்.பாலு எம்.பி. கேள்விக்கு மத்திய மந்திரி பதில்