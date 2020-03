தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிரான மனுக்களை உடனடியாக விசாரிக்க முடியாது; சுப்ரீம் கோர்ட்டு தகவல் + "||" + Petitions against the Citizenship Amendment Act cannot be investigated immediately; Supreme Court Information

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிரான மனுக்களை உடனடியாக விசாரிக்க முடியாது; சுப்ரீம் கோர்ட்டு தகவல்