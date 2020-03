தேசிய செய்திகள்

மக்களவையில் நடந்த அமளிகள் குறித்து விசாரிக்க சபாநாயகர் ஓம்பிர்லா தலைமையில் அனைத்துக்கட்சி குழு + "||" + An all-party committee headed by Speaker Ombirla to inquire into the matter in the Lok Sabha

