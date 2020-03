தேசிய செய்திகள்

இழப்பீடு கொடுக்காவிட்டாலும் நிலம் கையகப்படுத்துதல் காலாவதி ஆகாது - சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Land acquisition will not expire even if no compensation is paid Supreme Court decision

